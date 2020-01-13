ФАС изучит обоснованность повышения цен сотовыми операторами

Федеральная антимонопольная служба не получала жалоб на удорожание тарифов сотовыми операторами, но внимательно изучит обоснованность их повышения, сообщил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

«Жалоб в ФАС России на повышение тарифов не поступало. Согласно предварительной информации, обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен», – сказал Голомолзин, передает РИА «Новости».

Тем временем главный редактор сайта российских информационных технологий Roem.ru Юрий Синодов в комментарии радио Sputnik заявил, что мобильные операторы «Мегафон» и «Билайн» вынужденно поднимают цены, потому что теряют абонентскую базу.

«Все тарифы мобильных операторов постепенно пересматриваются. «Мегафон» и «Билайн» поднимают цены, потому что это единственные операторы из большой четверки, у кого сейчас падает абонентская база. Особенно сильно падает у «Билайн», соответственно рост выше. У «Мегафона» ситуация более стабильная, но для сохранения выручки приходится повышать тарифы для остающихся абонентов. Если бы это было связано с обеспечением «законом Яровой», тогда все подняли бы тарифы», – считает Синодов.

По его словам, «доходы сотовых операторов складываются из многослойного бутерброда, поэтому конкретное номинальное значение тарифа мало что дает. Главное, чтобы было прозрачное ценообразование и не было непонятных подписок».

Ранее сообщалось, что сотовые операторы начали повышать цены на связь. Так, «Мегафон» повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») – с 16 января. Соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года. Мобильные операторы «Билайн» и МТС заявили, что не планируют в ближайшее время повышать тарифы на услуги связи и доступа в интернет.