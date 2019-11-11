Мобильные операторы отреагировали на информацию о повышении цен

Мобильные операторы «Билайн» и МТС не планируют в ближайшее время повышать тарифы на услуги связи и доступа в интернет, сообщили представители компаний.

«МТС намерена продолжить активное развитие конвергентных сервисов, которые объединяют несколько продуктов в единое предложение и позволяют абонентам экономить. Планов по повышению тарифов на услуги связи на текущий момент нет», – передает АГН «Москва» сообщение пресс-службы оператора.

«Билайн» также намерен сохранять текущий уровень цен.

«На данный момент не планируем (повышать тарифы), но будем следить за изменением рыночной ситуации. «Билайн» на продолжительное время заморозил цены на тарифы и услуги для наших клиентов, отказавшись от повышения цен в любом формате. Также мы активно драйвили промо-тарифы «территория 99 рублей», благодаря которой услуги стали еще доступнее. Это полностью соответствует нашей стратегии – мы инвестируем в долгосрочные отношения с клиентами и оздоровление нашей абонентской базы. Как результат, мы видим увеличение lifetime наших активных абонентов: в сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018-го рост этого показателя составил 3,6 месяца», – рассказали в пресс-службе «Билайна».

В пресс-службе «Мегафона» отказались от комментариев.

Напомним, ранее в понедельник «Известия» со ссылкой на аналитиков сообщили, что сотовая связь может подорожать минимум на 10% в 2020 году.