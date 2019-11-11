Эксперты предупредили о грядущем подорожании сотовой связи

В 2020 году сотовая связь может подорожать минимум на 10%, но большинство россиян чувствуют, что расходы на нее увеличиваются уже сейчас, сообщили аналитики.

Как пишут «Известия», опрошенные аналитики сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10-12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост – 15-25%. Точный прогноз появится к концу ноября, рассказал руководитель проекта Сергей Половников.

Большинство россиян уже сейчас ощущает рост расходов на сотовую связь, следует из результатов проведенного Telecom Daily опроса абонентов. К концу III квартала, по сравнению с началом 2019 года, они увеличились на 10% и более, заявили пользователи сотовых сетей.

Денис Кусков объясняет происходящее подорожанием услуг сотовых компаний, вызванных отказом от внутреннего роуминга, поскольку операторы стремятся компенсировать выпадающие доходы, говорит он.

Денис Кусков также указывает на рост потребления абонентами видеоконтента и других трафикоемких сервисов.

Рост расходов абонентов на 10-15% – реальность, утверждает Половников. Эта тенденция имеет две составляющие – повышение тарифов и увеличение объемов потребления услуг. Вклад роста тарифов он оценивает в 30-40%.

По словам эксперта, подорожание коснулось в первую очередь архивных тарифов, которыми абоненты пользовались зачастую несколько лет.

По словам Половникова, тарифы будут расти и дальше. На ценах также скажутся расходы, связанные с реализацией требований антитеррористического пакета законов (так называемый закон Яровой) и рост курса доллара. Кроме того, операторы, как и все остальные, платят за электричество, энергоресурсы, аренду недвижимости и прочее, стоимость этих услуг обычно повышается с 1 января.

По словам представителя Tele2, пока планов повышения тарифов у компании нет. «Вымпелком» также пока не планирует поднимать цены, но будет следить за изменением ситуации на рынке, а МТС и «Мегафон» на запрос издания не ответили.

Напомним, в декабре 2018 года бизнесмен, бенефициар ПАО «Мегафон» Алишер Усманов заявил, что операторы повышают стоимость услуг связи из-за новой ставки НДС в 20% и в связи с ростом капитальных затрат.