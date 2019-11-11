Эксперты предупредили о грядущем подорожании сотовой связи

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Трамп выбрал следующую жертву торговой войны

Эйфория от мира США с Китаем продлится недолгоФото: Carlos Barria/Reuters
США и Китай делают первые шаги к завершению торговой войны, которая прошлась по всем глобальным игрокам. Полноценный мир с Пекином возможен аккурат к американским президентским выборам. В выигрыше окажутся многие страны, в том числе и российская экономика с рублем. Однако эйфория может оказаться недолгой. У Вашингтона уже есть новая «жертва» – на то время, когда он разделается с Китаем. Подробности...
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Европа начала подбирать место России на мировой арене

Европа хочет развернуть Россию в свою сторонуФото: общественное достояние
О геополитической стратегии России, ее месте и будущем спорят во всем мире. Но практически никто из лидеров великих держав не делится своим мнением с публикой. Тем не менее французский президент Макрон уже не в первый раз вслух размышляет о том, какой выбор стоит перед Россией. А сейчас он назвал три сценария будущего для нашей страны. Но они чересчур категоричны. Подробности...
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Поклонники ВВС России стали жертвой китайского обмана

Победный форсаж «Белого лебедя» оказался шапкозакидательским фейком китайских репортеровФото: Viktor Korotayev/Reuters
Больше суток российские интернет-СМИ бурно обсуждали новость о том, что ракетоносец Ту-160 сумел над Японским морем уйти от преследования сразу двух американских истребителей F-35. Однако, скорее всего, вся эта история является не более чем плодом фантазии недобросовестного китайского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Падение Моралеса грозит подтолкнуть Мадуро

Боливия беспросветно бедна даже по латиноамериканским меркамФото: Kai Pfaffenbach/Reuters
В Боливии победила «цветная революция», плавно переходящая в государственный переворот. Президент страны Эво Моралес, входивший в число главных союзников Москвы в регионе, отрекся от власти и покинул столицу. Так пал очередной нелояльный США режим в Латинской Америке. Что это означает для России и для Венесуэлы, которая остается главной целью Вашингтона? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Батюшки болеют теми же болезнями, что и прихожане

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В России очень мало православных священников – всего 20 тысяч на всю страну. И на задушевные беседы с прихожанами часто просто не хватает времени. Но только ли в количестве проблема? Подробности...

У нас будет очень много счастливых беременностей

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Государство не должно быть дурачком, который стоит перед женщиной и выпрашивает у нее ребеночка: «а то мы вымрем», «а кто же экономику будет поднимать», «ты рожай, пожалуйста». Подробности...
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Германия так и не избавилась от своей стены

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Три десятилетия назад ГДР и ФРГ начали объединяться. Но так и не объединились до сих пор. Запад живет сам по себе, Восток – сам по себе, и с мест своих им не сойти. Да, при этом они еще и не любят друг друга. Подробности...
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              Эксперты предупредили о грядущем подорожании сотовой связи

              11 ноября 2019, 09:51

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              В 2020 году сотовая связь может подорожать минимум на 10%, но большинство россиян чувствуют, что расходы на нее увеличиваются уже сейчас, сообщили аналитики.

              Как пишут «Известия», опрошенные аналитики сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, возможно повышение в пределах на 10-12%. Агентство Content Review предсказывает более серьезный рост – 15-25%. Точный прогноз появится к концу ноября, рассказал руководитель проекта Сергей Половников.

              Большинство россиян уже сейчас ощущает рост расходов на сотовую связь, следует из результатов проведенного Telecom Daily опроса абонентов. К концу III квартала, по сравнению с началом 2019 года, они увеличились на 10% и более, заявили пользователи сотовых сетей.

              Денис Кусков объясняет происходящее подорожанием услуг сотовых компаний, вызванных отказом от внутреннего роуминга, поскольку операторы стремятся компенсировать выпадающие доходы, говорит он.

              Денис Кусков также указывает на рост потребления абонентами видеоконтента и других трафикоемких сервисов.

              Рост расходов абонентов на 10-15% – реальность, утверждает Половников. Эта тенденция имеет две составляющие – повышение тарифов и увеличение объемов потребления услуг. Вклад роста тарифов он оценивает в 30-40%.

              По словам эксперта, подорожание коснулось в первую очередь архивных тарифов, которыми абоненты пользовались зачастую несколько лет.

              По словам Половникова, тарифы будут расти и дальше. На ценах также скажутся расходы, связанные с реализацией требований антитеррористического пакета законов (так называемый закон Яровой) и рост курса доллара. Кроме того, операторы, как и все остальные, платят за электричество, энергоресурсы, аренду недвижимости и прочее, стоимость этих услуг обычно повышается с 1 января.

              По словам представителя Tele2, пока планов повышения тарифов у компании нет. «Вымпелком» также пока не планирует поднимать цены, но будет следить за изменением ситуации на рынке, а МТС и «Мегафон» на запрос издания не ответили.

              Напомним, в декабре 2018 года бизнесмен, бенефициар ПАО «Мегафон» Алишер Усманов заявил, что операторы повышают стоимость услуг связи из-за новой ставки НДС в 20% и в связи с ростом капитальных затрат.


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