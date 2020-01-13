В аэропорту Манилы произошел коллапс из-за извержения вулкана

В аэропорту столицы Филиппин Манилы произошел коллапс, вызванный извержением пепла из вулкана Тааль. Пепел, по словам очевидца, засыпает самолеты, аэропорт не может принимать и выпускать рейсы из-за новых выбросов.

«В аэропорту полный коллапс. Люди стоят плотной толпой и практически не могут сдвинуться с места. Ждут своих рейсов стоя. Некоторые еще вчера успели занять сидячие места или лечь на пол там, где это возможно, остальные стоят», – рассказал по телефону РИА «Новости» россиянин Константин, живущий в Таиланде.

На Филиппины мужчина прибыл с деловой поездкой, его рейс в Бангкок должен был вылететь в воскресенье, однако его отменили.

«Большие авиакомпании еще как-то справляются с количеством своих не вылетевших пассажиров, предоставляют отели, еду. Лоукостеры этого не могут. Я прилетел лоукостером, и мне вчера пришлось самому оплачивать гостиницу, а сегодня, побывав в аэропорту, я вернулся в нее опять и с трудом заселился: гостиницы вокруг аэропорта полны», – рассказал мужчина.

Он добавил, что утром в понедельник нескольким рейсам удалось вылететь из Манилы, однако затем произошел новый выброс пепла, и многие рейсы вновь отменили.

«В офисе авиакомпании мне объяснили, что, вероятнее всего, рейс на Бангкок будет завтра утром, но все застрявшие пассажиры на нем улететь не смогут, потому что отменены уже два рейса – в воскресенье и в понедельник, и пассажиры обоих рейсов остались в Маниле», – сказал россиянин.

Константин пояснил: по словам сотрудников авиакомпании, многие пассажиры сдали билеты, при этом пассажиров все же больше, чем мест в одном самолете.

«Главная проблема не в том, что там облако пепла висит. Мне объяснили, что пепел засыпал самолеты на стоянках, и теперь каждый из них нужно полностью очистить, потому что пепел тяжелый, просто сдуть его невозможно, а при попадании в работающий двигатель он может привести к катастрофе», – отметил мужчина.

«Пока я был в аэропорту, объявили, что произошел повторный выброс пепла, и пока аэропорт не сможет продолжить выпускать и принимать рейсы», – сказал россиянин, уточнив, что вулкан находится на расстоянии всего 80 километров от воздушной гавани.

«Выпадет ли новый слой пепла из нового выброса на самолеты на стоянках или нет, зависит только от ветра», – сказал Константин.

Вулкан Тааль, расположенный в 100 километрах от Манилы и в 80 километрах от аэропорта, в воскресенье выбросил столб пепла высотой несколько километров. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) объявил третий уровень опасности по пятибалльной шкале.

Эвакуированы более 80 тыс. человек из районов в радиусе 14 км от вулкана из-за вероятности полномасштабного извержения. По данным Associated Press, институт сейсмологии Филиппин может поднять уровень опасности до четвертого, тогда будут эвакуированы люди из районов, находящихся на большем расстоянии от вулкана. Агентство сообщает, что в озеро, окружающее действующий кратер вулкана, начала стекать лава. Также в институте сейсмологии не исключают вероятность того, что подземные толчки, связанные с извержением вулкана, могут спровоцировать вулканическое цунами на озере, которое может уничтожить дома и сельскохозяйственные территории в радиусе более 15 км.

11 января на острове Кутиноэрабудзима на юге Японии произошло извержение вулкана Синдакэ.