РПЦ предрекла новые расколы в протестантских церквях на Западе

Протестантские церкви ждут новые расколы из-за пересмотра Западом нравственных норм, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В настоящее время уже третья крупная протестантская организация в США – Объединенная методистская церковь – переживает раскол из-за принимаемых ее руководством решений в данной сфере. До этого с подобной ситуацией столкнулись также действующие в этой стране Епископальная и Пресвитерианская церкви.

«В Северной Америке и в ряде других западных стран в протестантском сообществе происходит пересмотр основополагающих нравственных норм», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Митрополит Иларион отметил, что резкая поляризация, существующая сейчас в американском обществе на фоне политического противостояния сторонников нынешнего руководителя страны и его противников, консерваторов и либералов, жителей глубинки и обитателей мегаполисов, заметна сегодня и в целом ряде христианских протестантских церквей.

«Есть консервативные протестанты, которые настаивают на необходимости соблюдения евангельских нравственных норм, не допускают благословения однополых союзов и прочих нововведений. С другой стороны, есть те, которые идут на поводу у современных либеральных стандартов и считают, что возможно под эти стандарты подгонять и церковное вероучение, и нравственные нормы. Поэтому можно прогнозировать, что в протестантском сообществе продолжится раскол и все новые и новые церкви и общины будут в него вовлекаться, раскалываясь на две или на несколько частей», – подчеркнул иерарх.

В то же время, добавил он, в западном мире существуют Церкви, которые строго сохраняют основы христианского нравственного учения – это прежде всего Православная церковь и Римско-Католическая церковь.

«И здесь, я думаю, можно прогнозировать, что никаких существенных изменений не произойдет: православные и католики будут и дальше стоять на защите евангельских нравственных идеалов, несмотря на то, что они не соответствуют современным либеральным нормам и либеральным стандартам», – считает митрополит Иларион.

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