Хаджимба отказался баллотироваться на повторных выборах президента Абхазии

Подавший в отставку президент Абхазии Рауль Хаджимба не планирует выставлять свою кандидатуру на выборах главы государства 22 марта, сообщил вице-президент республики Аслан Барциц.

«Рауль (Хаджимба) не собирается баллотироваться на выборах. Рауль Джумкович гражданин своей страны, он остается в своей стране. Это не значит, что он будет сидеть сложа руки, он будет участвовать в политическом процессе, чтобы в стране был порядок и законность, была преемственность», – сказал Барциц ТАСС.

Тем временем председатель правительства Абхазии Валерий Бганба добавил, что в настоящее время правительство Абхазии после заявления об отставке Хаджимбы работает в штатном режиме. «Никаких правительственных отставок пока нет, абсолютно. … Правительство в полном составе – министерства и ведомства – все они работают», – сказал Бганба.

По его словам, аппарат правительства, деятельность которого была нарушена в результате захвата оппозицией здания администрации президента, сможет приступить к работе в полном объеме в среду.

«Завтра у нас выходной (в Абхазии в ночь на 14 января отмечается День сотворения мира, совпадающий с празднованием Нового года по старому стилю), со среды аппарат полном объеме возобновит работу», – уточнил премьер-министр Абхазии.

В свою очередь представитель госслужбы охраны сообщил, что награды Хаджимбы были украдены из здания администрации президента после того, как оно четыре дня удерживалось сторонниками оппозиции.

«Украдены все награды президента, вскрыты все сейфы в здании, разграблена оружейная комната», – сказал представитель госслужбы охраны.

В воскресенье Хаджимба решил сложить полномочия президента Абхазии. Лидер абхазской оппозиции заверил, что права Хаджимбы после отставки будут соблюдены.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Голосование назначили на 22 марта.

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