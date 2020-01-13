Исторический музей в Одессе ограбили дважды за выходные

Неизвестные дважды за выходные ограбили историко-культурный музей «Пороховая башня» в парке имени Тараса Шевченко в Одессе, сообщили в пресс-службе музея.

«Нас ограбили. Открыли замок, взломали витрины, вынесли старинные монеты, книги и еще пару менее ценных вещиц. Все разбросали и зачем-то разбили окно», заявили работники музея в субботу в Facebook.

По их словам, сотрудники нацполиции Украины провели необходимые следственные действия.

«Будем надеяться, что этих любителей старины задержат. Нужно устанавливать новые замки, только пока не ясно, где брать на это деньги», – рассказали в музее.

В воскресенье руководитель «Пороховой башни» Артур Погосян сообщил, что музей снова ограбили.

«Они вернулись. Взломаны еще две витрины. Вновь украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат все. Надо думать об охране», – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, 25 ноября полиция Дрездена заявила об ограблении саксонской сокровищницы «Зеленый свод». Из сокровищницы похитили бриллиантовые гарнитуры.

Немецкие полицейские предположили, что к краже могут быть причастны криминальные структуры Берлина.

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