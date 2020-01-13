Boeing обвинили в замедлении темпов роста ВВП США

Трудности компании Boeing приведут в 2020 году к замедлению темпов роста ВВП США на 0,5 процентных пунктов, считает министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

«Нет сомнений, что ситуация с Boeing замедлит рост ВВП», – приводит слова Мнучина ТАСС.

Глава американского Минфина констатировал, что «Boeing является одним из крупнейших экспортеров». По мнению Мнучина, из-за проблем, касающихся самолетов Boeing 737 MAX, «ущерб для ВВП составит до 50 базисных пунктов в этом году».

Глава американского Минфина напомнил, что, по его оценкам, рост ВВП США в 2020 году составит от 2% до 3%. «Возможно, он будет ближе к 2,5% в связи с коррекцией показателя из-за Boeing. В противном случае речь шла бы о 3%», – сказал Мнучин в эфире Fox News.

Напомним, в конце декабря 2019 года глава Boeing ушел в отставку из-за скандала с приостановкой полетов самолетов модели 737 MAX после авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии.

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