В Приамурье благодаря нацпроекту «Демография» открылись новые детсады

Три новых детских сада в Амурской области приняли первых воспитанников. Современные комфортабельные дошкольные учреждения, рассчитанные в общей сложности на 410 мест, построены благодаря нацпроекту «Демография».

«В Амурской области реализуется национальный проект «Демография» по нескольким направлениям, – рассказала газете ВЗГЛЯД заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко. – В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» в Белогорске, Благовещенске и селе Усть-Ивановка Благовещенского района было построено три дошкольных образовательных учреждения на 410 мест».

По ее словам, строительство всех трех объектов полностью завершено, документы были подписаны 26 декабря 2019 года. Учреждения уже начали работу по присмотру и уходу за детьми, в течение месяца они получат лицензию на образовательную деятельность. Сегодня состоялось их торжественное открытие.

Зампредседателя правительства Амурской области также отметила, что общий объем средств, предусмотренный на реализацию проекта – 344 миллиона 400 тысяч рублей. Из них 181 миллион 660 тысяч были выделены из областного бюджета, 18 миллионов – средства муниципальных образований.

«Дополнительные 410 мест в современных, хорошо оснащенных детских садах значительно снизят очередь, которая сейчас существует в регионе среди детей от двух месяцев до трех лет. Сегодня эта очередь составляет 1041 ребенок. Мы понимаем, что необходимо продолжать эту работу. Второе направление регионального проекта предусматривает создание дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования. В 2019 году в рамках этого проекта удалось выделить 30 мест в трех частных детских садах. Мы полностью сопровождаем эти учреждения, что также помогает уменьшить число очередников», – заключила Ольга Лысенко.

Детские сады в Благовещенске и Белогорске построены в рамках реализации национального проекта «Демография» и регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». В ходе реализации этой программы в прошлом году завершилось строительство детского сада в Усть-Ивановке Ивановского района. Еще один детский сад, а точнее второй корпус на 120 мест существующего учреждения построили в городе Свободном. Возведен корпус был в рамках программы «Социально-экономическое развитие Свободного».

В 2020–2021 годах городские власти планируют построить еще один детский сад на 350 мест с бассейном в 800-м квартале Благовещенска. Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» реализуется в Приамурье до 2021 года. К этому времени также будет завершено строительство детского сада на 70 мест в селе Екатеринославка и дошкольного учреждения на 50 мест в поселке Магдагачи.