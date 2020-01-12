Сторонник Майдана разочаровался в украинских «патриотах»

Украинский блогер, «волонтер» так называемой АТО, сторонник Майдана Юрий Касьянов заявил, что «единую» и «независимую» Украину построить не удастся из-за ее «человеческого материала», то есть населения страны.

«Как же вы мне все надоели! Любители Порошенко, обожатели Зеленского, почитатели Тимошенко, стопроцентные националисты и рафинированные патриоты...» – написал он на своей странице в Facebook.

По мнению Касьянова, украинские «патриоты» на самом деле лишь обслуживают «интересы хозяина».

«С таким человеческим материалом, отравленным многовековым рабством и многочасовым потреблением телевизора, единую независимую Украину точно не построишь. Что ни делай – получается вотчина того или иного барина с толпой ликующих холопов. Дерьмо», – заключил сторонник Майдана.

Касьянов известен громкими высказываниями в адрес России. Как пишет ФАН, он предлагал Украине воевать с Россией, чтобы «сохранить независимость», поскольку Россия, как он полагает, якобы стремится к восстановлению «если не в границах 1914 года, то в границах бывшего СССР точно». Также он говорил, что отправлял своих детей воевать в Донбасс.

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