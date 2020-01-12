Эстония увидела в договоре о границе с Россией противоречие конституции

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас в статье, опубликованной в газете Eesti Paevaleht, выразил мнение, что пограничный договор с Россией якобы противоречит конституции республики.

«Конституция гласит, что эстонско-российская граница установлена Тартуским мирным договором и государство не заключает внешние договоры, противоречащие конституции», – передает РИА «Новости» содержание статьи Пыллуааса.

Спикер эстонского парламента также раскритиковал политиков, которые одобряют ратификацию документа. По его словам, они якобы «попирают интересы Эстонии» и считают верной политикой «угодничество перед Россией».

«Они хотят узаконить оккупацию и аннексию эстонских территорий и отдать почти пять процентов наших земель», – заявил Пыллуаас.

Ранее Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года. По его мнению, в таком случае будет аннулирован Тартуский мирный договор, что «будет иметь огромные юридические последствия». По этому документу к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Сенатор Алексей Пушков отмечал, что Россия также не намерена ратифицировать этот договор, и призвал Эстонию не питать иллюзий.

Военный историк Юрий Кнутов в комментарии газете ВЗГЛЯД напомнил, что в 1999 году Эстония сама в письменном виде признала новую границу.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине.