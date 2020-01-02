Историк оценил территориальные претензии Эстонии к России

Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский мирный договор, заключенный с Советской Россией в 1920 году, якобы действителен по настоящее время в том числе и в вопросе границ между государствами.

Кнутов напомнил, что в 1999 году Эстония сама в письменном виде признала новую границу. По его словам, претензии Таллина являются несправедливыми. Историк подчеркнул, что никаких оснований для признания этого документа Россией нет, поскольку требования Таллина противоречат не только итогам Второй мировой войны, но и всем последующим договорам между странами.

«Это фактически отказ от итогов Второй мировой войны. То есть Эстония отказывается признавать итоги войны и желает их пересмотреть», – подчеркнул специалист в комментарии телеканалу РЕН ТВ.

Он добавил, что причина появления подобных заявлений заключается в том, что Эстония находится на пороге экономического кризиса из-за окончания субсидирования Брюсселем, и ей выгодно «раскручивать русофобскую карту».

Напомним, Пыллуаас в новогоднем поздравлении заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, якобы действителен по настоящее время. По этому документу к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Пыллуаас выступал с подобным заявлением в ноябре. Тогда он говорил, что Россия якобы «аннексировала около пяти процентов территории Эстонии» и «должна их вернуть». В Кремле претензии спикера парламента Эстонии назвали неприемлемым, а в МИД России подчеркнули, «такая позиция Эстонии не способствует формированию позитивных отношений между государствами».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине.

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