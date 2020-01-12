Россия обещала всегда помнить помощь союзников по антигитлеровской коалиции

Россия всегда будет помнить помощь союзников по антигитлеровской коалиции, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

При этом Антонов подчеркнул, что СССР «принял на себя основной удар фашистов», которые «бросили на Восточный фронт три четверти своих войск». Посол напомнил, что СССР «заплатил за Победу огромную цену – 27 млн жизней».

Антонов призвал не допустить, чтобы «трагические события тех лет» повторились. Он заявил о необходимости оберегать «историческую правду о Второй мировой войне и помнить о всех тех, кто подарил нам жизнь и мирное будущее», передает РИА «Новости».

В США состоялась торжественная церемония, приуроченном к 75-й годовщине катастрофы гидроплана в Элизабет-Сити с советскими и канадскими летчиками на борту.

В годы Второй мировой войны действовал секретный проект «Зебра». Он предусматривал поставки гидропланов из США в СССР.

Напомним, на Западе, игнорируя итоги Нюрнбергского трибунала, предпринимают попытки приравнять СССР к гитлеровской Германии.

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