В США заявили о завершении Ираном ответа на убийство Сулеймани

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Иран не станет принимать дополнительные меры для ответа на убийство генерала Касема Сулеймани.

«Кажется, что Иран завершил свой ответ на убийство Касема Сулеймани», – сказал Хук, передает ТАСС. При этом он отметил, что точно на такой вопрос сможет ответить только Иран.

Спецпредставитель выразил надежду на то, что Тегеран в дальнейшем «откажется от своей агрессивной и захватнической внешней политики».

В начале января в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане. Позднее в Тегеране заявили, что это было началом операции «Мученик Сулеймани».

Позже постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что предложение Вашингтона о переговорах невозможно принять, так как американская сторона вводит санкции против Тегерана.