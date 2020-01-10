Мужчина проглотил сверток при виде полицейских в Москве

Мужчина в Москве при виде сотрудников полиции проглотил пакетик с, предположительно, наркотиками, он госпитализирован, сообщили в столичном главке МВД.

«9 января по адресу Зубовский бульвар, 37 строение 1 сотрудниками ГИБДД была остановлена машина под управлением мужчины 1983 года рождения. В ходе проверки, пассажир автомобиля, при виде сотрудников полиции, положил себе в рот непонятный сверток», – передает РИА «Новости» сообщение главка.

В МВД добавили, что проглотивший пакетик мужчина госпитализирован с диагнозом «инородное тело в пищеварительном тракте».

Сейчас устанавливается, что именно за вещество находилось в пакетике, а также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в ноябре во время задержания за получение мелкой взятки майор полиции в Москве попытался съесть 10 тыс. рублей, однако купюры вытащили у него изо рта.