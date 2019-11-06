Опубликовано фото денег, недоеденных московским полицейским-взяточником

Во время задержания за получение мелкой взятки майор полиции в Москве попытался съесть 10 тыс. рублей, однако купюры вытащили у него изо рта, сообщил источник в правоохранительных органах. В Сети появились фото с места инцидента.

«Во время задержания майор, старший оперативник линейного отдела МВД на станции «Москва Савеловская», попытался прожевать и проглотить улики – то есть деньги, но довести начатое до конца ему помешали», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Майор полиции успел почти полностью прожевать пятитысячную купюру, а также купюру номиналом 1 тыс. рублей. Фото публикует «Рен ТВ».

Официальных комментариев о попытке съесть купюры не поступало. По данным Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК, майор «пытался уничтожить полученные незаконным путем денежные средства».

По информации следствия, 10 тыс. рублей полицейский получил в прошлую пятницу, пообещав не возбуждать уголовное дело по некоему поводу. По данному факту начата проверка.

Ранее замначальника второго отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаилу Александрову предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере.