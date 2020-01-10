Инсталляцию с танцующими женщинами решили убрать с главной елки Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга обратились к подрядчику с требованием убрать с главной елки в центре города инсталляцию с танцующими женскими силуэтами, сообщили в пресс-службе мэрии.

В мэрии сообщили, что инсталляция «не была согласована с управлением культуры», и «каким образом она там появилась – непонятно», передает РИА «Новости».

«После того, как информация у нас появилась, управление культуры обратилось к подрядчику еще раз проверить все, какие инсталляции запрограммированы, и конкретно эту убрать», – добавили в пресс-службе.

Ранее екатеринбургский новостной портал Е1.ru опубликовал видео, снятое местной жительницей: женщину возмутила инсталляция на главной елке в ледовом городке на Площади 1905 года. На кадрах видно, что по конусу движутся танцующие женские силуэты высотой до самой верхушки елки.

По мнению женщины, это не соответствует детскому празднику.

До этого в Екатеринбурге на выставке искусств организаторы заклеили картины с изображением обнаженных женщин.