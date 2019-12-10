Ургант высмеял заклеенные стикерами изображения обнаженных женщин в Екатеринбурге

Телеведущий Иван Ургант в своей вечерней программе высмеял случай в Екатеринбурге, где на выставке искусств организаторы заклеили картины с изображением обнаженных женщин.

Ургант отметил, что организаторы «прикрыли как раз то, чем дети 0+ питаются», и пошутил, что выставка прошла в рамках акции «Екатеринбург без гениталий».

Ведущего также смутило, что классическое изображение Маргариты из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргариты» тоже подвергли цензуре.

Без стикера оставили лишь кота, на что телеведущий обратил внимание: «Что за дискриминация? А если мне неприятно смотреть на это кошачье хозяйство?».

Ранее в Уральском центре развития дизайна на выставке «АРТ-Екатеринбург» все картины с изображением половых органов оказались заклеены, передает Ura.ru.

Директор «АРТ-Екатеринбурга» Андрей Щенников заявил, что обнаженные тела прикрыли лишь временно на двух картинах по просьбе родителей.