ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банка России с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка».

По данным ЦБ, Нэклис-Банк полностью утратил собственные средства из-за доформирования резервов по ряду активов, а также проводил операции, имеющие признаки вывода активов. Кроме того, банк нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение года неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

«В результате проведенных Нэклис-Банк операций по замещению активов на балансе кредитной организации образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд рублей. Указанные операции по кредитованию физических лиц обладали признаками возможного вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Банк России направил в адрес кредитной организации предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения, что привело к полной утрате ее собственных средств», – говорится в сообщении Центробанка.

Нэклис-Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 251 место в банковской системе России.