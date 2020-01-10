Выигравшая миллиард в лотерею женщина рассказала о планах на будущее

Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лотерее, рассказала о своих впечатлениях от победы и планах на трату выигранной суммы.

«Не знаю, я не ощущаю (себя миллиардером)», – сказала Бартош в интервью НТВ.

Кроме того, она выразила уверенность, что счастье не в деньгах и даже не в их количестве.

Средства победительница лотереи намерена «расходовать рационально», в том числе на развитие своего бизнеса и благотворительность.

«Чтобы где-то не в ущерб чему-то. За нами тоже люди, которые у нас работают», – сказала женщина.

Как сообщало «Столото», выигрыши свыше 10 млн рублей выплачиваются только после проверки подлинности билета, на которую отводится 40 дней. После этого в течение полугода деньги (за вычетом подоходного налога в 13%) должны поступить на счет, который укажет победитель.

Новогодний лотерейный розыгрыш с выигрышем 1 млрд рублей состоялся в ночь на 1 января 2020 года. Победитель лотереи не был известен вплоть до первого рабочего дня после праздников, 9 января.