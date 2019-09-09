Кремль: «Единая Россия» показала на выборах политическое лидерство

Прошедшая избирательная кампания в целом была успешной для «Единой России», партия показала свое политическое лидерство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь нужно, наверное, в целом давать оценку выступлению «Единой России» на состоявшихся выборах. В целом прошедшая избирательная кампания по России была весьма и весьма успешной для партии «Единая Россия». Где-то мест больше, где-то мест меньше, но в целом по стране партия показала свое политическое лидерство», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, победила или проиграла партия власти на выборах в Москве.

Он добавил, что результаты выборов показали, что размышления политологов о протестном голосовании не подтвердились.

«Нет, в данном случае мы не склонны с этим соглашаться. Наоборот, результаты выборов свидетельствуют о том, что все размышления политологов о протестном голосовании, они не подтвердились», – ответил Песков на вопрос, можно ли связывать потерю партией власти трети мест с протестным голосованием москвичей после несогласованных акций в столице.

По его словам, для непредвзятого рассмотрения вопросов внешнего вмешательства в выборы в России создана спецкомиссия.

«Оставим это на усмотрение комиссии, мы надеемся, что будет абсолютно непредвзятое рассмотрение этого вопроса, со всеми нюансами и аспектами. Комиссия специально для этого и создана, чтобы профессионально такие вопросы рассматривать, они актуальны, они важны, дождемся выводов этой комиссии», – ответил Песков на вопрос о том, разделяет ли Кремль опасения депутатов по вопросу возможного вмешательства в выборы компаний Google и Facebook.

В воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

Напомним, ранее в понедельник секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что фракция получает большинство в Мосгордуме и может рассчитывать на 25 мандатов.

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