ЦИК Абхазии назвал победителя на выборах главы государства

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, по предварительным данным, выигрывает президентские выборы, заявил руководитель ЦИК Тамаз Гогия.

«Для нас не очень большой, но есть перевес, он ощутимый. Так, чтобы можно было определить. Для нас тысяча голосов – это очень много», – передает РИА «Новости» слова Гогия.

Он добавил, что у оппозиции есть право оспорить выборы, но при этом назвал доводы оппонентов Хаджимбы несостоятельными.

В республиканском центризбиркоме сообщили, что Хаджимба получает 47,38% голосов, а оппозиционер Алхас Квициния – 46,19%.

В Абхазии 25 августа состоялось голосование на выборах президента страны. Явка превысила 50%. По данным ЦИК Абхазии, после обработки протоколов со 150 из 154 избирательных участков, Хаджимба набирал 26,6% голосов, Квициния – 24,6%, советник министра Олег Аршба – 24,9%.

Напомним, во второй тур выборов президента Абхазии вышли Хаджимба и Квициния.