Транспарентность выборов в Москве защитили от осы

На одном из избирательных участков в Москве оса села на одну из камер, транслирующую проведение голосования в Мосгордуму, на некоторое время помешав наблюдению за выборами, сообщил зампред комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Вадим Ковалев.

«Мы уже здесь (штаб) наблюдаем не первый год, поэтому процедура с технической точки зрения – она выверена. Но возникают, конечно, какие-то курьезы периодически. Сегодня на одну из камер села оса. Коллеги ее героически согнали, поэтому транспарентность выборов на этом участке была восстановлена. Надеюсь, что больше таких эпизодов сегодня не возникнет, а если возникнет, то мы сегодня с ними справимся», – передает его слова РИА «Новости».

Никаких инцидентов больше не отмечено.

В Москве в воскресенье проходят выборы в Мосгордуму. В голосовании принял участие в том числе президент Владимир Путин.