Путин высказался о кандидате, за которого проголосовал

Президент России Владимир Путин приехал на избирательный участок в Российской академии наук и проголосовал на выборах в Мосгордуму.

«Нет, не знаю [его]. Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек», – ответил Путин на вопрос о кандидате, за которого проголосовал. Он также выразил надежду, что на выборах представлены достойные кандидаты, передает ТАСС.

У него спросили, не хотелось ли бы ему большего разнообразия и количества кандидатов на выборах.

«В некоторых странах есть и 30, 50 и 100. Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, важно – какого качества», – ответил Путин.

Путин голосует на избирательном участке номер 2151. Так было на всех президентских выборах, передает РИА «Новости».

Участки на выборах депутатов Мосгордумы открылись в 8.00. В выборах депутатов Мосгордумы участвуют 225 кандидатов.

Также на выборах впервые проходит экспериментальное электронное голосование на трех участках.