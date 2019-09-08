Системой «мобильный избиратель» воспользовались более 460 тыс. россиян

Более 460 тыс. человек воспользовались системой «мобильный избиратель», чтобы проголосовать в единый день голосования, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

«По данным государственной автоматической системы «Выборы», в этом году механизмом (мобильный избиратель) воспользовались более 460 тысяч из 36 субъектов РФ», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что в этом году в Москве впервые открылись цифровые участки, где голосуют жители 16 регионов на выборах губернаторов и жители четырех регионов на довыборах в Госдуму.

В воскресенье в 85 регионах страны проходят более 5 тыс. выборов разного уровня.