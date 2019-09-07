Министр труда и пенсий Британии ушла в отставку из-за позиции Джонсона по Brexit

Британский министр по вопросам труда и пенсий Эмбер Радд подала в отставку из-за разногласий с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном по поводу Brexit.

По словам Радд, она не согласна с позицией Джонсона, который предпочитает Brexit без сделки продлению переговоров с ЕС, передает ТАСС.

«Я более не верю, что выход со сделкой является основной целью правительства», – заявила продлению.

Уход Радд стал первой отставкой столь высокого уровня в кабинете министров, сформированном после прихода Джонсона к власти в конце июля.

Накануне Палата лордов одобрила проект закона об отсрочке Brexit. Ранее член палаты от лейбористов Филип Хант заявил, что правительство Великобритании во главе с Борисом Джонсоном отказалось препятствовать принятию законопроекта о переносе Brexit без отсутствия сделки с Брюсселем.