Китай предложил США сделку по агропродукции

Пекин предложил Вашингтону закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, такое предложение прозвучало во время переговоров китайской стороны с торговыми представителями США на этой неделе, передает ТАСС.

Сообщается, что условием для закупки может стать ослабление экспортных ограничений для китайской телекоммуникационной корпорации Huawei. Кроме того, Пекин просит отсрочить повышение с 25 до 30% пошлин на товары из Китая стоимостью 250 млрд долларов, запланированное на 1 октября.

По информации источников, в зависимости от успеха переговоров, президент США Дональд Трамп также может отложить введение дополнительных пошлин с 15 декабря.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что США не соперничают с Китаем, а ведут против него агрессивную торговую войну.

В конце прошлой недели начали действовать объявленные президентом США Дональдом Трампом дополнительные пошлины на китайскую продукцию, а также ответные тарифы со стороны КНР.

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