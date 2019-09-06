Константин Цзю провел спортивную разминку для жителей Горно-Алтайска

Абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю провел на центральной площади Горно-Алтайска разминку, к которой могли присоединиться все желающие, мероприятие проходило в рамках молодежной программы «Выбери Выборы».

В спортивном мероприятии приняли участие жители и гости Горно-Алтайска, говорится в сообщении на сайте республики Алтай.

Константин Цзю показал ряд несложных физических упражнений, приемы бокса, собравшиеся повторяли за ним движения.

«Благодаря такой небольшой импровизированной тренировке, думаю, у многих ребят возникнет стремление заниматься спортом, у родителей желание отвести детей в спортивный зал», – сказал Константин Цзю.

Он добавил, что регулярные занятия физкультурой помогают не только поддерживать себя в хорошей физической форме, но и заряжаться энергией.

В завершение желающие смогли пообщаться с чемпионом и сделать фото с известным спортсменом. Константин Цзю рассказал о себе, о своих спортивных достижениях и победах, об упорном труде в достижении цели.

Спортивная разминка продолжилась молодежной дискотекой, в которой приняли участие Эмиль и Галина Толкочековы, Елена Тахтаева, Владимир Попошев, участники проекта «Уксан мени», а также DJ Федоров.

В течение дня спортсмен встретился с временно исполняющим обязанности главы республики Алтай Олегом Хорохординым. Они обсудили развитие спорта в регионе, достижения спортсменов Республики Алтай на российском и международном уровнях.

Константин Цзю также провел мастер-класс и встречу в спортивном зале Майминского сельскохозяйственного техникума, где побеседовал со студентами. Кроме того, пообщаться и получить рекомендации от именитого боксера смогли спортсмены из Горно-Алтайска на встрече, которая прошла в Центре спортивной акробатики.

Константин Цзю родился 19 сентября 1969 года. В возрасте 10 лет начал посещать секцию по боксу. В 1985 году Цзю получил титул чемпиона РСФСР в собственной возрастной категории юношей. В 1986 и 1987 стал чемпионом СССР среди юниоров, в 1989 и 1991 годах – чемпионом Европы, в 1990 году победил на Играх доброй воли в Сиэтле. В период 1990-1991 годов дважды стал обладателем звания чемпиона Советского Союза, выиграл чемпионат мира в Сиднее.

Константин Цзю – один из самых сильных спортсменов мира в собственной категории веса. Он стал легендарной звездой на территории Австралии и в родной России. В 2011 году включен в Международный зал боксерской славы как человек, внесший огромный вклад в развитие этого вида спорта. Он провел 282 боя, среди которых 270 побед.