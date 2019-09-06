Правительство утвердило концепцию облачной платформы для органов власти

Правительство утвердило концепцию по созданию Государственной единой облачной платформы (ГЕОП), предусматривающей переход государственных информационных систем и систем местного самоуправления на ГЕОП.

«Это позволит повысить эффективность использования информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, созданной для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», – говорится на сайте правительства.

Также в публикации отмечается, что ГЕОП – это экосистема аккредитованных сервисов и поставщиков информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, которые соответствуют установленным уполномоченными органами требованиям к информационной безопасности и качеству оказания соответствующих услуг.

«Поставщиков услуг ГЕОП будут отбирать в порядке, установленном федеральными законами «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», – говорится в сообщении.

Концепция была разработана Минкомсвязью в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что правительство утвердило перевод на единую облачную платформу информационных систем федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов.