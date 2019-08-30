Эксперимент по единой облачной платформе для госорганов начался в России

Правительство утвердило перевод на единую облачную платформу информационных систем федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов.

Перевод систем на облачные сервисы в качестве эксперимента будет проходить с 30 августа 2019 года по 30 декабря 2020 года, говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Государственная единая облачная платформа» – экосистема представления сервисных услуг инфраструктуры федеральным органам исполнительной власти и государственным внебюджетным фондам...», – говорится в положении к документу.