Путин призвал либерализовать экономические статьи УК

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Российский авиапром лишат советского балласта

Отечественное авиастроение погрязло в убытках Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Российский авиапром оказался в финансовой ловушке. В числе причин – советское авиационное наследие. Кроме того, много денег было потрачено на возрождение гражданской авиации, а дивидендов от этого до сих пор не видно. Военный же авиапром столкнулся с сокращением оборонзаказа. Спасение ситуации возложено на Анатолия Сердюкова – ранее он провел реформу Минобороны. Подробности...
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Навального и Ходорковского рассорили списки «нечистых»

Навальный демонстрирует глубинную зависть к ХодорковскомуФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС,
Василий Прокопенко/РИА «Новости»
Михаил Ходорковский и Алексей Навальный поспорили, кто из них больше помогает продвигать в Мосгордуму кандидатов от власти. Поводом для очередного конфликта среди оппозиционеров стали разные списки «чистых и нечистых» политиков. Подробности...
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Алкогольная реформа грозит сыграть на руку деструктивным силам

Вопрос, почему в 18 лет уже позволено воевать, а купить бутылку вина по-прежнему нельзя, может оказаться решающимФото: Смирнов Владимир/ТАСС
В Минздраве назвали срок вероятного повышения возраста продажи алкоголя с 18 до 21 – до конца текущего года. У такого шага большое количество сторонников, он представляется здравым сразу с нескольких сторон. Но есть и риски, которые касаются не только экономики и здравоохранения, но и политики, причем в наиболее радикальном ее выражении. Возможен ли в стране «алкогольный майдан»?  Подробности...
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«Дружелюбная уступка» Киева Донбассу содержит в себе коварный подвох

У наблюдателей в Донбассе нет сил повлиять на взаимные обстрелы сторонФото: Baz Ratner/Reuters
Российские военные наблюдатели должны вернуться в Донбасс, считают некоторые украинские представители. Это не первое за последнее время предложение Киева навстречу Москве, и многие восприняли его с воодушевлением. Почему российские наблюдатели в свое время покинули Донбасс, в чем заключалась их роль и какую опасность несет в себе их возвращение? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Политические репрессии на Украине не закончились

Павел Волков, публицист
Я год был украинским политзаключенным. Меня посадили за журналистику. Теперь я свободный человек и пытаюсь понять – изменилось ли что-то в моей стране? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Раздвоенное сознание интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Есть люди, для которых естественно проклинать русский национализм и горячо приветствовать украинский, декларируя плюрализм, выступать за единственно верное учение, и так далее. Это – компартментализация. Выучите это слово, пригодится. Подробности...
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Запад экспортирует идеологию вместо технологий

Герман Садулаев, писатель, публицист
Западный мир навязывает свои социальные технологии, а вот технические технологии старается защитить – с целью сохранить экономическое неравенство. Если действительно хочешь творить добро, то поделись конкретными знаниями. Нет, не делится. Подробности...
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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              Путин призвал либерализовать экономические статьи УК

                 6 сентября 2019, 08:29
              Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати  •
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              Президент Владимир Путин заявил о необходимости либерализовать экономические статьи уголовного кодекса, чтобы не заключать по ним людей под стражу.

              Путин в пятницу проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. В ходе встречи гендиректор компании «Доброфлот» Александр Ефремов рассказал о «запутанной» ситуации с регистрацией улова на пунктах пропуска и при санитарном контроле из-за чего ряд бизнесменов были арестованы. По словам Ефремова, это наносит и «социальный вред», поскольку руководителей промысловых предприятий приходится увольнять, что негативно сказывается на развитии предприятий.

              «Моя позиция заключается в том, что эти статьи нужно либерализовать. По экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей… Есть другие формы: подписка о невыезде, домашний арест и так далее», – сказал президент, передает РИА «Новости».

              Кроме того, президент посоветовал найти баланс «между интересами государства и физических лиц, групповыми интересами».

              В прошлом году президент уже говорил, что в России будет продолжена гуманизация законодательства, власти могут декриминализировать ряд экономических нарушений. После этого ФСИН поддержала предложение о создании отдельных блоков для осужденных по экономическим статьям.


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