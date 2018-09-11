«Экономических» осужденных будут содержать отдельно

ФСИН поддержала предложение о создании отдельных блоков для осужденных по экономическим статьям, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Титов отметил, что бизнесменам тяжелее сидеть в заключении, и размещение их вместе с уголовниками является огромной проблемой, передает РИА «Новости».

«Поэтому мы обратились с предложением создать специальное отдельное учреждение для тех, кто по экономическим статьям, но это сегодня невозможно. По мнению ФСИН – большие инвестиции», – сказал он.

Однако, по его словам, ФСИН согласилась «создавать специальные зоны, блоки, отсеки, в которых будут отдельно сидеть обвиняемые по экономическим преступлениям».

По его мнению, это может серьезно изменить ситуацию. «Обычно сажают в тяжелые условия, чтобы выбить признания, с уголовниками, в курящие камеры, устраивают им невыносимые условия, и тогда все это сильно влияет на бизнес и заставляет принимать неправильные для себя решения», – отметил он.

Он добавил, что если люди, осужденные по экономическим преступлениям, будут находиться отдельно, «так просто посадить и выбить из них признание будет сложно».

В мае бизнес-омбудсмен Борис Титов представил президенту Владимиру Путину юридический путь, гарантирующий безопасное возвращение в Россию скрывающихся за рубежом от правоохранительных органов предпринимателей.

В феврале президент Владимир Путин заявлял, что в России будет продолжена гуманизация законодательства, и ряд экономических нарушений могут быть декриминализованы.