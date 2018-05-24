Путин обсудил с Титовым гарантии бизнесменам из «лондонского списка»

Бизнес-омбудсмен Борис Титов представил президенту Владимиру Путину юридический путь, гарантирующий безопасное возвращение в Россию скрывающихся за рубежом от правоохранительных органов предпринимателей, рассказал омбудсмен в кулуарах ПМЭФ.

«Мы с президентом обсуждали тему наших лондонских списков. Мы обсудили юридический путь, как этих людей можно вернуть. И он дал поручение следственным органам, прокуратуре. Мы выработали путь. Если государство его примет, то это будет означать достаточность гарантий для того, чтобы они вернулись», – передает РИА «Новости» слова Титова.

По словам Титова, многие предприниматели в этом списке официально находятся в розыске.

«Они пишут заявление о том, что хотят вернуться. Мы им (следственным органам – прим. ВЗГЛЯД) даем адреса этих людей, уже многие это сделали. В Британии, в Греции – они в разных странах. Поэтому исчезает сам мотив их поиска. Розыск завершается, опять назначается следователь, который меняет меру пресечения с ареста на обязательство явки», – рассказал Титов суть своих предложений.



Главное в предложенной схеме – гарантии отсутствия дальнейшего преследования для вернувшихся бизнесменов.

«Если президент написал поручения, то думаю, что да», – заявил Титов, отвечая на вопрос, гарантируют ли президент и следственные органы, что вернувшимся бизнесменам не грозит преследование.



Напомним, в начале февраля Владимиру Путину был передан список бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться на родину. В список вошли 16 человек.

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что в ближайшее время в Россию могут вернуться три или четыре предпринимателя из «лондонского списка».