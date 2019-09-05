Звезды «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре после раскола

Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков объявили, что грядущий тур программы «Ваши пельмени» станет для них последним.

«Друзья мои. Мы с моим другом Андреем Рожковым скоро отправляемся в тур, который носит название Прощальный!!! Гастроли отнимают очень много времени. И очень отвлекают, от грандиозных замыслов», – написал Мясников в Instagram.

Ранее Мясников предупредил зрителей, что он и Андрей Рожков не гастролируют в составе «Уральских пельменей», а их имена на афишах являются уловкой организаторов.