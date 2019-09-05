ЦБ вступился за банки в вопросе с обзвонщиками

Первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что объем «утекающих» личных данных клиентов банков гораздо меньше, баз телефонных мошенников, вымогающих деньги при помощи социальной инженерии.

«Традиционно всегда банки обвиняют в том, что они не заботятся о своих клиентских базах. Что вот у банков утекла клиентская база и теперь по ним работают обзвонщики. Наш анализ показывает, что это далеко не так. Объем данных, который утекает у банков – отрицать, естественно, это бесполезно и не нужно, и действительно есть факты утечки – но объем тех данных, которые утекли, и объем обзвона по социальной инженерии - это несопоставимые цифры», – цитирует ТАСС выступление Сычева на конференции по информационной безопасности финансовой сферы.

«То, что утекло у банков – это капля в море и это в основном удар по сильно обеспеченным слоям населения. Обзвон идет коврово, там абсолютно неважно, кто попался на удочку, потому что никто не знает, какой остаток на счете у человека. Но дальше идет самая обыкновенная техника», –добавил он

По словам эксперта, подобное мошенничество не требует больших финансовых затрат, а базы данных для обзвона постоянно обновляются.

«А это довольно большое количество информационных систем, откуда это можно достать. И третье, – это быстрый способ вывода денег», – подытожил Сычев.

Ранее были названы способы, при помощи которых мошенники могут завладеть средствами с банковской карты.