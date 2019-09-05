Стартовал кадровый конкурс «Команда Оренбуржья»

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер дал старт кадровому конкурсу «Команда Оренбуржья», нацеленному на поиск талантливых и эффективных управленцев, готовых менять регион к лучшему.

«Вызовы нового дня требуют от нас современных подходов к решению проблем. Чтобы сделать регион успешным, мы должны разрабатывать и реализовывать новые масштабные проекты. Это задача новой команды – эффективной, готовой работать на результат», – заявил Паслер, сообщает портал РИА56.ru.

Он подчеркнул, что данный конкурс является продолжением масштабного федерального проекта «Лидеры России».

«На уровне области нам необходимо объединить лучшие силы для решения больших региональных задач. Управление должно быть открытым для каждого, кто приходит с готовыми решениями по развитию региона, по созданию новых точек роста в промышленности, сельском хозяйстве, в социальной сфере. Только в этом случае можно сформировать по-настоящему ударную команду, которая будет работать в новом формате», – заявил врио губернатора.

По мнению Паслера, Оренбуржью «нужны высокоэффективные кадры с прорывными и современными идеями, а формат открытых конкурсов – отличная площадка для поиска талантливых управленцев и профессионалов, способных занять ведущие позиции в органах государственной власти».

Как сообщили в пресс-службе губернатора, конкурс проходит по двум направлениям: кадровому и проектному. Победители кадрового конкурса войдут в региональный управленческий резерв. Победители конкурса проектов смогут реализовать свои идеи путем включения в государственные и муниципальные программы.