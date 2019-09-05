Путин посетил международный турнир по дзюдо

Президент России Владимир Путин, его монгольский коллега Халтмаагийн Баттулга и премьеры Индии и Японии Нарендра Моди и Синдзо Абэ приехали на международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано.

Лидеры прибыли на соревнования с острова Русский, где принимали участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ). Турнир проводится среди юношей и девушек до 18 лет, передает ТАСС.

Путин, Баттулги и Абэ посещают эти соревнования уже третий год подряд. С 2017 года турнир проводится в рамках спортивной программы ВЭФ.

Международные соревнования призваны укрепить дружественные отношения между народами стран, представленных на ВЭФ: России, Монголии, Японии, Китая и Республики Корея. Россию на турнире представляют 32 спортсмена.

Официальным талисманом соревнований является дальневосточный леопард по имени Владик. Состязания проходят в многофункциональном концертно-спортивном комплексе «Фетисов-арена».