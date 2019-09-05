Президент России и премьер Малайзии обсудили предельный возраст нахождения у власти

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, которому в июле исполнилось 94 года, отметил, что может находиться у власти до 95 лет.

«На данный момент мы подняли возрастную планку до 95 лет», – передает РИА «Новости» ответ Мохамада на вопрос ведущего пленарной сессии Восточного экономического форума о предельном возрасте нахождения у власти в Малайзии в настоящее время.

После этого модератор пленарной сессии ВЭФ Сергей Брилев отратился к президенту России Владимиру Путину, вызвав смех в зале.



«Я пока не дотягиваю», – сказал российский лидер.

Мохамад рассказал также, как его удивил Владивосток.

«Мы рады были услышать, что Россия намерена развивать именно Дальний Восток... Я думаю, все жители, и азиаты в том числе, почувствуют все плюсы и преимущества подобной деятельности. Я приехал сюда, чтобы больше узнать об этом регионе России и какие есть намерения по развитию Владивостока. Все, что я знаю про Владивосток – то, что это город довольно холодный. Но когда мой самолёт приземлился, я был шокирован, когда увидел, что здесь совсем не холодно – температура была примерно как сейчас в Малайзии», – сказал премьер, выступая на ВЭФ.

Он сказал также, что единственное его представление о Владивостоке оказалось неправильным.

«Важно знать, что то, во что мы верим, не всегда является правдой. Не всегда здесь лежит снег, хотя, думаю, когда здесь лежит снег, город выглядит очень красиво. Но Россия может быть очень тёплым и дружелюбным местом, может быть очень привлекательным для людей из Юго-Восточной Азии», – отметил премьер.

Путин, в свою очередь, отметил хорошее отношение Мохамада к России и его авторитет в исламском мире.

Глава государства подчеркнул, что за время нахождения Мохамада на посту премьера Малайзия превратилась в «перспективную страну». Путин также вспомнил, как более десяти лет назад был в гостях у Мохамада, когда тот уходил с поста премьер-министра Малайзии. По словам президента России, это была «очень теплая встреча», несмотря на то, что все тогда были уверены в том, что Мохамад заканчивает свою политическую карьеру.

«С тех пор многое изменилось, но не изменилось отношение господина премьер-министра к нашей стране. Он был одним из инициаторов того, что Россия стала наблюдателем в Организации исламского сотрудничества. И думаю, что как старейший политический деятель в мире, его влияние как одного из лидеров исламского мира безусловно выходит за рамки его страны. Поэтому мне очень приятно, что, сохраняя такое доброе отношение к России, он приехал сегодня к нам», – сказал Путин.

Напомним, ранее в четверг Мохамад заявил, что международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции пострадавших.

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