Президент России и премьер Малайзии обсудили предельный возраст нахождения у власти

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Найден многомиллиардный рынок для российской нефти и газа

У России появились углеводороды для Индии Фото: Parth Sanyal/Reuters
Россия и Индия давно сотрудничают в сфере атомной энергетики. Индусы также закупают российские вооружения. А вот в нефтегазовой сфере отношения двух стран не складывались. Например, проекты строительства газопровода и нефтепровода в Индию так и остались на бумаге. Но ситуация кардинально изменится уже в ближайшие годы.  Подробности...
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Россия получила уникальную роль в Большой Евразии

Владимир Путин и Нарендра Моди во ВладивостокеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия разворачивается от Европы к Азии и хочет создать большое евразийское пространство, объединяющее территорию от Атлантики до Тихого океана. Это не Европа от Лиссабона до Владивостока. А Евразия от Португалии до Индонезии. Процесс запущен – и эта континентальная интеграция будет идти, даже если Европа не найдет в себе силы включиться в данный процесс. Подробности...
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Почему «убийство экзаменов» не произойдет в ближайшие годы

Экзамены могут стать настоящей психотравмойФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме выступил с очередным революционным предложением: «убить» школьные экзамены. Впрочем, обрадовавшихся вероятной скорой отмене экзаменов школьников придется огорчить. Если это и произойдет – то явно не в ближайшие годы и даже не в ближайшие десятилетия. Подробности...
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Раскол в британском обществе стал чудовищным

Противники Бориса Джонсона ведут себя все более напористо и в парламенте большинство он уже потерялФото: Henry Nicholls/Reuters
Политический кризис в Британии привел к расколу британского общества. Аналитики всерьез говорят уже о «латентной гражданской войне». Премьер Джонсон потерял в парламенте большинство. Шотландия может поставить вопрос о независимости. Не исключены новые столкновения в Северной Ирландии. И в этой ситуации уже на второй план отходит сама причина этого раскола – выход страны из ЕС. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Раздвоенное сознание интеллигенции

Алексей Алешковский, сценарист
Есть люди, для которых естественно проклинать русский национализм и горячо приветствовать украинский, декларируя плюрализм, выступать за единственно верное учение, и так далее. Это – компартментализация. Выучите это слово, пригодится. Подробности...

Запад экспортирует идеологию вместо технологий

Герман Садулаев, писатель, публицист
Западный мир навязывает свои социальные технологии, а вот технические технологии старается защитить – с целью сохранить экономическое неравенство. Если действительно хочешь творить добро, то поделись конкретными знаниями. Нет, не делится. Подробности...
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Валлерстайн – человек, предсказавший реабилитацию Ленина

Андрей Манчук, политолог
Не будучи коммунистом, он неизменно высказывал симпатии советскому проекту – как выдающейся исторической попытке провести форсированную социально-экономическую модернизацию и преодолеть отставание от «гегемонов» из капиталистического ядра. Подробности...
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              Президент России и премьер Малайзии обсудили предельный возраст нахождения у власти

              5 сентября 2019, 13:08

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, которому в июле исполнилось 94 года, отметил, что может находиться у власти до 95 лет.

              «На данный момент мы подняли возрастную планку до 95 лет», – передает РИА «Новости» ответ Мохамада на вопрос ведущего пленарной сессии Восточного экономического форума о предельном возрасте нахождения у власти в Малайзии в настоящее время.

              После этого модератор пленарной сессии ВЭФ Сергей Брилев отратился к президенту России Владимиру Путину, вызвав смех в зале.

              «Я пока не дотягиваю», – сказал российский лидер.

              Мохамад рассказал также, как его удивил Владивосток.

              «Мы рады были услышать, что Россия намерена развивать именно Дальний Восток... Я думаю, все жители, и азиаты в том числе, почувствуют все плюсы и преимущества подобной деятельности. Я приехал сюда, чтобы больше узнать об этом регионе России и какие есть намерения по развитию Владивостока. Все, что я знаю про Владивосток – то, что это город довольно холодный. Но когда мой самолёт приземлился, я был шокирован, когда увидел, что здесь совсем не холодно – температура была примерно как сейчас в Малайзии», – сказал премьер, выступая на ВЭФ.

              Он сказал также, что единственное его представление о Владивостоке оказалось неправильным.

              «Важно знать, что то, во что мы верим, не всегда является правдой. Не всегда здесь лежит снег, хотя, думаю, когда здесь лежит снег, город выглядит очень красиво. Но Россия может быть очень тёплым и дружелюбным местом, может быть очень привлекательным для людей из Юго-Восточной Азии», – отметил премьер.

              Путин, в свою очередь, отметил хорошее отношение Мохамада к России и его авторитет в исламском мире.

              Глава государства подчеркнул, что за время нахождения Мохамада на посту премьера Малайзия превратилась в «перспективную страну». Путин также вспомнил, как более десяти лет назад был в гостях у Мохамада, когда тот уходил с поста премьер-министра Малайзии. По словам президента России, это была «очень теплая встреча», несмотря на то, что все тогда были уверены в том, что Мохамад заканчивает свою политическую карьеру.

              «С тех пор многое изменилось, но не изменилось отношение господина премьер-министра к нашей стране. Он был одним из инициаторов того, что Россия стала наблюдателем в Организации исламского сотрудничества. И думаю, что как старейший политический деятель в мире, его влияние как одного из лидеров исламского мира безусловно выходит за рамки его страны. Поэтому мне очень приятно, что, сохраняя такое доброе отношение к России, он приехал сегодня к нам», – сказал Путин.

              Напомним, ранее в четверг Мохамад заявил, что международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции пострадавших.

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