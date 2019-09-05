Рослесхоз назвал причину долгого тушения пожаров

Причиной задержек с тушением лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке стала нехватка авиации, заявил врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов.

«Не имея в оперативном управлении самолетов и вертолетов, мы зачастую ждем несколько дней, чтобы перебросить пожарных из одного района в другой. Сами понимаете, какие площади за это время проходит пожар», – передает РИА «Новости» слова Клинова на Восточном экономическом форуме.

По его словам, для увеличения воздушного парка «Авиалесохраны» возможны либо закупка собственной авиации, либо аренда у авиакомпаний, либо договоренности с Минобороны и МЧС, что на самое опасное время определенный авиапарк будет закреплен за Рослесхозом.

«Мы прорабатываем все три варианта. Вопрос в любом случае упирается в необходимости выделения бюджетного финансирования со стороны государства или регионов», – сказал Клинов.

Он добавил, что новые лесные пожары ожидаются в России осенью.

«Осенью ожидается новый сезон природных пожаров. Он не будет таким масштабным, как летом, хотя не исключаю, что какие-то отдельные экстраординарные случаи могу произойти», – сказал Клинов.

По словам главы Рослесхоза, пожары ожидаются в разных частях Дальнего Востока, в Южном округе и на Северном Кавказе. Повышенный риск природных пожаров прогнозируется также в Центральной России и Приволжье.

«Тем более возгорания возможны в период уборки урожая, когда происходит пал сухой травы на сельхозземлях. Если мероприятия плохо организованы, это может привести к пожарам и их переходам на земли лесного фонда», – отметил Клинов.

Напомним, ранее в пятницу спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов, выступая на Восточном экономическом форуме, прокомментировал неготовность регионов Сибири к лесным пожарам фразой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» – «О пожаре в Вороньей слободке все знали за сутки до его начала».

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