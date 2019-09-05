Иванов объяснил пожары в Сибири фразой из «Золотого теленка»

Спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов, выступая на Восточном экономическом форуме, прокомментировал неготовность регионов Сибири к лесным пожарам фразой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок».

«Я всегда вспоминаю Ильфа и Петрова. Помните золотую фразу – «О пожаре в Вороньей слободке все знали за сутки до его начала». То же самое и здесь – у нас горит Восток постоянно. Каждый год лесные пожары – либо весной, либо летом», – сказал Иванов на сессии по экологии на Дальнем Востоке, передает РИА «Новости».

Он отметил, что для исправления ситуации разные ведомства должны принимать совместные меры. «Хотя и с регионов такой ответственности не снимают», – добавил он.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в России горят миллионы гектаров леса из-за сухих гроз, жары и отсутствия дождей, и разбиралась, почему борьбу с пожарами начали так поздно, а не после того, как были замечены первые признаки возгорания.

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