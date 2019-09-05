Япония подсчитала свои инвестиции в «Арктик СПГ – 2»

Объем инвестиций японских компаний в проект «Арктик СПГ – 2» составляет 5 млрд долларов, сообщил на полях Восточного экономического форума глава МИД Японии Таро Коно на встрече с министром экономического развития Максимом Орешкиным.

Министр Коно выразил беспокойство, что инвестиции Японии в Россию проходят не напрямую, в через третьи страны. По его словам, поэтому они могут не учитываться в статистике. Вместе с тем, по данным японской стороны, Япония инвестировала 5 млрд долларов в проект «Арктик СПГ – 2». Кроме того, инвестиции в объеме 4,6 млрд долларов связаны с компанией Japan Tobacco, передает ТАСС.

Таро Коно добавил, что инвестиции в «Сахалин – 1» и «Сахалин – 2» в объеме 15 млрд долларов также идут через третьи страны, поэтому не отражаются в российской статистике.

В конце июня на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Владимиром Путиным Абэ заявил, что Россия и Япония за три года создали более 200 проектов в восьми сферах совместной деятельности.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия сможет стать крупнейшим производителем СПГ в мире.