Пассажир самолета EasyJet заменил пилота

Пассажир самолета британской авиакомпании ЕasyJet, следовавшего рейсом из Манчестера в испанский Аликанте, заменил пилота, который не вышел на рейс, пишет газета Manchester Evening News.

По информации издания, воздушное судно было задержано в аэропорту на неопределенное время. О том, что пилот не явился на работу, пассажиры узнали, когда уже прошли досмотр, передает РИА «Новости».

Среди этих пассажиров оказался Майкл Брэдли, направлявшийся в отпуск с женой и маленькими детьми. Мужчина не захотел ждать несколько часов резервный рейс и предложил ЕasyJet взять обязанности пилота на себя. Связавшись с авиакомпанией он сообщил, что у него при себе имеется удостоверение пилота. Менее чем через минуту компания согласилась посадить его за штурвал.

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Представители ЕasyJet поблагодарили Брэдли за то, что он помог пассажирам самолета вовремя добраться до места назначения.

В авиакомпании заявили, что провели тщательную проверку прежде чем доверить судно Брэдли.

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