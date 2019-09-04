Иностранцы занялись скупкой подешевевших из-за Брексита британских компаний

Иностранные инвесторы активно начали скупать британские компании, стоимость которых упала из-за неопределенности вокруг Брексита и снижения курса фунта стерлингов.

Во втором квартале 2019 общий объем сделок, в ходе которых британская компания была приобретена иностранной, составил 18,4 млрд фунтов, что превышает показатели в первом квартале в два раза, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на издание The Times, приводящее данные Управления национальной статистики.

Приобретение британского страхового брокера Jardine Lloyd Thompson американской компанией Marsh & McLennan в апреле за 4,3 млрд фунтов стало одной из крупнейших подобных сделок. .

В сложившихся обстоятельствах интерес иностранцев к утратившим часть стоимости британским активам не будет ослабевать.

Ранее экономисты предупредили о вероятном экономическом кризисе в скором будущем, одной из причин которого может стать также и Брексит.