Мантуров назвал «бредом сумасшедшего» сведения о его отставке

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал бредом сведения СМИ о якобы его предстоящей отставке. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме.

«Это бред сумасшедшего», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что перед ним и не ставили задачу возглавить Ростех, о чем говорилось в публикациях.

«Задачи такой мне никто не ставил. Я являюсь председателем наблюдательного совета Ростеха», – подчеркнул министр.