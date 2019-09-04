«Союз-2» запустит кластер зарубежных спутников

Компания «Главкосмос» («дочка» Роскосмоса) подписала контракт с немецкой фирмой Exolaunch на запуск спутников из Северной Америки, Европы и Азии на ракете-носителе «Союз-2» в 2020 году.

«Главкосмос» и Exolaunch - германская компания-интегратор малых аппаратов - подписали контракт на запуск кластера малых космических аппаратов на ракете-носителе «Союз-2» в период начиная с 2020 года», – передает РИА «Новости» сообщение «Главкосмоса».

Там добавили, что в состав кластера войдут как аппараты популярного формата CubeSat, так и микроспутники.

«В новый кластер малых космических аппаратов войдут как университетские научные, так и коммерческие малые спутники. В состав кластера войдут космические аппараты из Северной Америки, Европы и Азии», – рассказал гендиректор Exolaunch Дмитрий Богданов.

В начале мая В США заявили о намерении России завоевать коммерческий космический рынок.

Напомним, в начале августа в «Главкосмосе» сообщили, что Роскосмос вслед за SpaceX почти в два раза снизил цены на запуск в 2020 году космических аппаратов формата кубсат и микроспутников на ракетах «Союз-2».

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