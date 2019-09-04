Шойгу заявил о новой стадии отношений с Китаем

Отношения России и Китая вступают в новую стадию развития, в том числе в оборонной сфере, благодаря лидерам двух государств, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Китай – ключевой стратегический партнер России на мировой арене. В этом году отмечаем 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Благодаря усилиям лидеров России и Китая сегодня они вступают в новую стадию своего развития», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

По словам министра обороны, выражением зрелости и основательности российско-китайского тандема являются тесные дружеские отношения глав государств.

«В текущем году прошло уже пять встреч на высоком уровне. Уделяем особое внимание реализации достигнутых договоренностей о развитии партнерства в оборонной сфере. Положительная динамика военного и военно-технического сотрудничества отражает особый, доверительный характер двусторонних отношений», – сказал Шойгу.

Он добавил, что странами регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки.

«Успешно взаимодействуем по военной линии в рамках ШОС и «СМОА плюс», – добавил Шойгу.

Напомним, 29 августа представитель минобороны КНР сообщил, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) направит в Россию 1,6 тыс. солдат и около 30 вертолетов и самолетов для участия в учениях «Центр-2019».

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