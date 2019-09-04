Китай обвинил американские СМИ во лжи о протестах в Гонконге

Управление спецпредставителя МИД КНР в Гонконге сделало строгое представление американской газете The New York Times (NYT) из-за публикации ложной информации о протестах.

По словам представителя МИД КНР в Гонконге, NYT публикует ложные сообщения о протестах, «обеляя лидера выступающих против Китая и вредящих Гонконгу Джимми Лая и заступаясь за экстремистов Джошуа Вонга и Алекса Чоу, а также ядовитыми выражениями атакуя центральное правительство, правительство специального административного района и гонконгскую полицию», передает РИА «Новости».

В сообщении указывается, что «представитель управления специального представителя МИД КНР в САР Гонконг в первую очередь делает строгое представление и выражает острое недовольство и решительный протест этим сообщениям, которые не делают никакого различия между правдой и ложью и выдают черное за белое».

Ранее Китай обвинил США в раздувании насилия в Гонконге.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что его политика удерживает Китай от более жестких действий в Гонконге.