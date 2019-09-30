МИД призвал США прекратить «бестолковые игры в санкции»

МИД России прокомментировал введение новых санкций со стороны США, призвав американских политиков прекратить «бестолковые игры в санкции».

«Выражаем крайнее недоумение новой порцией антироссийских санкций, введенных Администрацией США 30 сентября. Под них подведены произвольно выбранные россияне, гражданка Тайваня, коммерческие организации, зарегистрированные на Сейшельских островах, в Чехии и ряде других стран, несколько воздушных и морских судов», – сказано на сайте МИДа. Там отмечено, что причины составления данного списка не ясны, как и то, «какое отношение самолеты и теплоходы имеют, как утверждается, к вмешательству в американские выборы».

В министерстве заметили, что некоторые лица упоминались и в прошлых документах. «То ли у авторов санкционных реестров не хватает фантазии, то ли они запутались в своих многочисленных списках», – предположили в МИДе.

По мнению внешнеполитического ведомства, данный шаг отражает внутриполитический кризис США, в котором «российская тематика намеренно используется частью вашингтонского истеблишмента в качестве инструмента для достижения собственных конъюнктурных целей».

«Но тем должностным лицам, которые идут на поводу откровенных русофобов, стоит задуматься, что их действия противоречат публичными заявлениям американского руководства о стремлении к нормализации двусторонних отношений, усиливают напряженность на международной арене», – отметили в МИД России, предупредив об ответной реакции.

«Призываем американских политиков прекратить бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю, вернуться на позиции здравого смысла», – заключили в министерстве.

Ранее в понедельник США расширили санкционные списки, внеся туда двоих россиян и три компании.