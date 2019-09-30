Грузинская делегация устроила акцию протеста против возвращения России в ПАСЕ

Делегация Грузии отказалась участвовать в торжественных мероприятиях осенней сессии ПАСЕ в знак протеста против восстановления российских представителей в правах, сообщила вице-спикер парламента Грузии, руководитель делегации в ПАСЕ Тамар Чугошвили.

Она заявила, что вместо торжеств Грузия собирается привлечь внимание к проблемам, якобы исходящим от России в отношении Тбилиси и Киева. Кроме того, Чугошвили пообещала включить этот вопрос в повестку дня ПАСЕ, передает РИА «Новости».

«К сожалению, большинство депутатов ПАСЕ поддержало возвращение России, и сегодня только несколько государств выступают против этого. Соответственно, мы находимся в координации с этими странами», – сказала Чугошвили.

Ранее сообщалось, что делегация Украины в ПАСЕ отказалась участвовать в работе осенней сессии из-за возвращения России, однако украинские депутаты все равно прибыли на заседание Парламентской ассамблеи.

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