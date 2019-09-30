В Кремле назвали условие публикации стенограмм бесед Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что публикация стенограмм бесед президента России Владимира Путина и его коллеги Дональда Трампа возможна при обоюдном согласии.

Он отметил, что если подобные предложения поступят со стороны США, Россия готова их обсуждать. «Поэтому если будут американцы (давать) какие-то сигналы, будем обсуждать», – цитирует Пескова РИА «Новости».

«Подобные просьбы, все процессы, которые вокруг этого сейчас ведутся в США, безусловно, являются внутренним делом. Мы не вмешивались и не имеем (права) в это вмешиваться. Что касается стенограммы разговоров, то, конечно, в какой-то степени это опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон», – сказал Песков.

Он отметил, что «в целом дипломатическая практика, конечно, подобные публикации не предусматривает».

Ранее члены Демократической партии в палате представителей Конгресса США заявили, что намерены добиваться публикации записей бесед Путина и Трампа.

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